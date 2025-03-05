Париж, 5 марта, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации 5 марта сообщил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза.

Global Look Press/Pool/Keystone Press Agency

«Я решил начать стратегическую дискуссию на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение всегда останется за президентом республики», — заявил Макрон.

По его словам, Россия якобы стала угрозой для Франции и всей Европы. Вместе с этим он сообщил, что на следующей неделе соберет начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине.

Помимо этого, Макрон затронул отношения Франции и США и заявил, что Вашингтон оставляет «неопределенность» касаемо будущих шагов. Французский лидер призвал быть готовым к тому, что США однажды будут не на стороне Европы.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США сократят своё военное присутствие в Европе.

По словам анонимного французского чиновника, размещение французских ядерных истребителей в Германии не вызовет серьёзных проблем и может стать важным сигналом для России. Немецкие дипломаты добавили, что подобный шаг Франции может подтолкнуть Великобританию к аналогичным действиям.

В свою очередь глава партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием с другими странами, а тем более делегировать им его. Ле Пен также уточнила, что Соединённые Штаты остаются союзником Франции, а выход из Североатлантического альянса (НАТО) не планируется.

Российские официальные власти неоднократно отмечали, что не несут ни для кого угрозу, но вынуждены защищаться. Так, НАТО, обманув Москву, продолжило расширение на Восток. Как отмечал президент России Владимир Путин, страны Запада пошли ещё дальше и попытались втянуть в альянс Украину.