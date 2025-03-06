Москва, 6 марта, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона Бонапарта, маскируя свои истинные намерения. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Франции Эммануэль Макрон

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой.

Дипломат пояснил, что упомянутые исторические личности не скрывали желания завоевать и победить Россию. Макрон же, по мнению Лаврова, хочет того же, но прикрывается угрозой европейским государствам, якобы исходящей от РФ.

Министр иностранных дел напомнил, что французский лидер свободно может позвонить президенту России Владимиру Путину для прямой беседы.

Ранее, 5 марта, Макрон во время обращения к нации назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. По его утверждению, такая угроза якобы имеется в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве. Он также сообщил о решении начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет охарактеризовал выступление Макрона как истерику. Он напомнил, что это Франция отправляла войска на Москву. По мнению депутата, французский лидер мечтает стать Наполеоном и стремится установить диктаторскую власть в стране, но его поставят на место.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день назвал заявления французского президента чрезвычайно конфронтационными и свидетельствующими о том, что Париж стремится к войне. Представитель Кремля отметил, что Макрон в выступлении ничего не сказал о том, что это НАТО в течение многих лет размещает свою инфраструктуру все ближе к российской границе.