Москва, 6 марта, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Есть те, кто забыл, чем закончился поход на Россию французской армии под предводительством Наполеона. Об этом 6 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

кадр из видео

«Есть еще люди, которые хотят вернуться во времена Наполеона, забывая, чем это закончилось», — отметил он во время посещения центра реабилитации фонда «Защитники Отечества».

Одна из участниц встречи добавила, что у агрессоров ничего не получится с «такими ребятами». Путин на это ответил, что именно это и хотел сказать.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона и Гитлера, напавших в прошлом на Россию. При этом французский лидер пытается замаскировать свои намерения, прикрываясь заявлениями об угрозах, которые якобы исходят от Москвы.

Макрон 5 марта в своем обращении к нации назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также сообщил о намерении начать дискуссию о возможном использовании ядерного оружия для защиты стран ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Макрона крайне конфронтационными и указал, что они свидетельствуют о стремлении Парижа к войне. Французский президент при этом не упомянул о том, что именно НАТО на протяжении многих лет приближает свою инфраструктуру к границам России, добавил представитель Кремля.