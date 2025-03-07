Москва, 7 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Об этом 7 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

TASS /AP Photo/Omar Albam

«Встревожены резким обострением обстановки в Сирии. Поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя «местным сопротивлением», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она отметила, что сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон, в ряде крупных городов страны введен комендантский час.

«В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

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«Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», — указала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. В результате погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

Из-за беспорядков в Латакии был введен комендантский час. В административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.