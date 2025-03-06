Латакия, Сирия, 7 марта, 2025, 01:41 — ИА Регнум. В сирийской Латакии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Башара Асада с правительственными силами. Министерство обороны переходного правительства Сирии направило вооруженные силы в регион, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Beshr Abdulhadi Сирия

По данным телеканала, в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Латакия были убиты 28 протестующих, лояльных Асаду. В то же время власти ввели в этом районе комендантский час.

Более того, по информации Al Hadath, как минимум 16 сотрудников служб безопасности погибли в результате столкновений со сторонниками Асада. Отмечается, что силы безопасности взяли под контроль районы столкновений в Джабле, где сторонники бывшего президента напали на один из блокпостов управления внутренней безопасности новой сирийской администрации.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года вооружённые группировки сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. 8 декабря сирийская армия оставила Дамаск, боевики заявили о переходе власти в свои руки. шар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.

12 февраля 2025 года Путин провел телефонные переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Они обсудили обстановку в Сирии и вопросы сотрудничества в торговой, экономической, образовательной и иных областях. Российский президент подчеркнул, что Москва занимает принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 февраля сообщил, что Россия контактирует с сирийскими властями по вопросу сохранения российских баз в Сирии. Идет рабочий процесс, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Турцию, где также поднял эту тему для обсуждения.