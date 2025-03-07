Дамаск, 7 марта, 2025, 05:33 — ИА Регнум. Комендантский час ввели из-за столкновений между сотрудниками сил безопасности нового правительства и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада в сирийской провинции Латакия. Об этом 7 марта сообщило сирийское госагентство SANA.

Beshr Abdulhadi Сирия

«Управление общей безопасности в провинции Латакия объявило о комендантском часе до 10:00 утра (7 марта. — Прим. ред.)», — уточняется в заявлении администрации провинции.

Кроме того, в одноименном административном центре провинции развернуты силы безопасности, здесь идут ожесточенные перестрелки в квартале Эз-Зираа и возле управления уголовного розыска.

Директор Департамента общественной безопасности в Латакии Мустафа Кнефати заявил об уничтожении ополченцами общественных объектов в городе Джабле. Также отмечается, что в столице Сирии Дамаске и в Алеппо, Идлибе, Хаме, Хомсе прошли митинги в поддержку министерства обороны Сирии и органов безопасности, на них вышли несколько десятков человек. В соседних с Латакией провинциях Тартус и Хомс также введён комендантский час на фоне обострения ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сирийской Латакии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Башара Асада с правительственными силами. Министерство обороны переходного правительства Сирии направило вооруженные силы в регион. В ходе столкновений с силами безопасности в провинции Латакия были убиты 28 протестующих, лояльных Асаду.

В декабре 2024 года вооружённые группировки сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. 8 декабря сирийская армия оставила Дамаск, боевики заявили о переходе власти в их руки. Президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.

12 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Они обсудили обстановку в Сирии и вопросы сотрудничества в торговой, экономической, образовательной и иных областях. Российский президент подчеркнул, что Москва занимает принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.