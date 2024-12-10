Дамаск, 10 декабря, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Состав временного правительства полностью сформирован в Сирии. Соответствующее заявление сделал 10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир, пишет газета al-Watan.

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«Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из «правительства спасения». Оно будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы», — уточнил премьер-министр.

Аль-Башир пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.

Премьер-министр выразил надежду на помощь министров прежнего правительства, отметив, что перед ними стоит много вызовов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава сформированного в Идлибе вооружённой оппозицией «правительства спасения» Сирии Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства страны.

9 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция планирует избрать аль-Башира премьер-министром переходного периода.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.