Москва, 7 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Нынешние действия властей Украины, нацеленные на нанесение ущерба мирному населению, показывают агонию киевского режима перед приближающимся крахом. Об этом 7 февраля журналистам заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребёнкин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На фоне успешного наступления российских войск, уничтожения живой силы, боевой техники и военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытки нанести ущерб мирному населению российских городов и сел, гражданской инфраструктуре являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима и его агонии, подобно той, что происходила у нацистов в последние месяцы Великой Отечественной войны», — указал он.

Он подчеркнул, что не сомневается в том, что история повторится, и современных украинских последователей нацистов будет ждать «тот же бесславный конец». Замсекретаря СБ подчеркнул, что в последнее время ВСУ всё чаще используют против мирного населения оружие большой поражающей силы. Такие методы ведения боевых действий он назвал бесчеловечными.

Ранее, 1 февраля, ВСУ с территории Сумской области нанесли ракетный удар по интернату в Судже. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от ООН и других международных организаций осудить эту атаку на гражданский объект. По данным Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», в результате этой атаки под завалами могли оказаться почти 100 мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Помимо этого, есть информация, что ВСУ держали в здании пленных гражданских, среди которых были пожилые люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

5 февраля десять жителей Горловки пострадали за сутки в результате атак ВСУ. В результате атак киевского режима повреждения получили рынок, автобус городского маршрута, мусоровоз и гражданский автомобиль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 февраля назвала ракетный удар ВСУ по интернату в Судже терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает киевский режим вооружением. Дипломат подчеркнула, что обстрелы мирного населения и гражданских объектов показывают варварскую сущность Киева, который погряз в беззаконии и стремится уничтожить как можно больше русских людей.