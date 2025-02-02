Москва, 2 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Удар ВСУ по интернату в Судже Курской области является терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает Киев вооружением, заявил МИД РФ 2 февраля.

1 февраля украинские войска ударили ракетой по интернату для престарелых в Судже. В Минобороны РФ заявил, что была целенаправленной, киевский режим совершил её для отвлечения внимания от зверств ВСУ в курском селе Русское Поречное. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО.

По информации Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могут находиться 94 мирных граждан, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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