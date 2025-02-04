Донецк, 5 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атак со стороны украинских военных пострадали как минимум десять мирных жителей. Об этом 4 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«В Никитовском районе Горловки во время утренней атаки, по уточненным данным, пострадал еще один человек — женщина 1977 г. р. В Калининском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на автомобиль ранения средней степени тяжести получил парень — подросток 2008 г. р., также пострадала женщина 1969 г. р.», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате атак киевского режима повреждения получили рынок, автобус городского маршрута, мусоровоз и гражданский автомобиль, уточнил он.

По данным главы ДНР, со стороны ВСУ за сутки 4 февраля были совершены около 20 вооруженных атак. Украинские военные применяли ствольную артиллериб калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля мирная жительница погибла и ещё восемь человек за сутки получили ранения в результате обстрелов украинскими формированиями территории Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Краснояружском районе Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 25 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и 10 раз атаковали дронами посёлок Прилесье, а также сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату для престарелых во временно оккупированном ими городе Судже в приграничье Курской области. В Минобороны России подчеркнули, что этот обстрел был целенаправленным и Киев осуществил его, чтобы отвлечь внимание от зверств украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 февраля назвала ракетный удар ВСУ по интернату в Судже терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает киевский режим вооружением. Дипломат почеркнула, что обстрелы мирного населения и гражданских объектов показывают варварскую сущность Киева, который погряз в беззаконии и стремится уничтожить как можно больше русских людей.