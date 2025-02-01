Суджа, Курская область, 2 февраля, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Украинские формирования 1 февраля совершили очередное военное преступление — ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату для престарелых в городе Суджа Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум Суджа

Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО.

«Провокация нацелена на отвлечение внимания от зверств киевского режима в курском селе Русское Поречное», — пояснили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что удар украинских военных по гражданскому объекту в очередной раз показал «террористическую, нечеловеческую сущность» нынешних киевских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови. СК возбудил уголовное дело по факту убийства мирных граждан.

Следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

25 января Курский суд арестовал одного из фигурантов дела, бойца ВСУ Евгения Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности. Фабрисенко признал вину и на допросе подробно рассказал о пытках, изнасилованиях и убийствах мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ВСУ людоедской акцией. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что судить украинских военных, убивших жителей, должен международный трибунал.

1 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, объекты поражены.

ВС России с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Целями были объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров.