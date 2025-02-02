Москва, 2 февраля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от должностных лиц ООН и Совета Европы (СЕ) осудить ракетный удар ВСУ по интернату в городе Судже Курской области. Об этом она сообщила 2 февраля в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершённое киевским режимом», — написала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что уничтожение гражданского объекта, в котором были мирные жители, является преступлением, которое нельзя простить и забыть. По её словам, ВСУ захватили и удерживали в здании женщин, стариков и больных людей.

Москалькова отметила, что у тех структур, к которым она обратилась, нет права отмолчаться. Она напомнила им слова чешского журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика, который заявлял, что предательство и убийство существуют с молчаливого согласия равнодушных.

Уполномоченный по правам человека также выразила уверенность в том, что виновные в атаке на интернат не уйдут от ответственности и понесут жёсткое наказание.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. Украинские формирования запустили ракеты с территории Сумской области. В ведомстве подчеркнули, что атака по гражданскому объекту вновь продемонстрировала «террористическую и нечеловеческую сущность» киевского режима.

Минобороны РФ также предположило, что этой атакой Киев стремится отвлечь внимание мировой общественности от зверств, совершённых ВСУ в отношении мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что удар украинских формирований по интернату в Судже — зверство и военное преступление киевского режима. При этом попытки Киева переложить свою вину на Россию дипломат назвал актом зашкаливающего цинизма.