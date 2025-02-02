Москва, 2 февраля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении комбрига ВСУ Ростислава Карпуши, предположительно отдавшего приказ о нанесении ракетного удара по интернату в курской Судже. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

По информации следствия, 1 февраля командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Карпуша отдал подчинённым незаконный приказ о нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа Курской области. В здании находились мирные жители.

«В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые», — указано в сообщении.

Дело возбуждено по статье о совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и соучастников преступления, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля украинские войска ударили ракетой по интернату для престарелых в Судже. Вражеская атака, уточнили в Минобороны РФ, была целенаправленной, киевский режим совершил её для отвлечения внимания от зверств ВСУ в курском селе Русское Поречное. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО.

По информации Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», под завалами, образовавшимися после атаки, могут находиться 94 мирных граждан, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Также, по некоторым данным, ВСУ держали внутри пленных из числа гражданских, включая пожилых людей.

Военкор Александр Коц предположил, что ударом по интернату Киев решил переключить информационное внимание от своих преступлений в Курской области и переложить вину на российскую сторону. Он назвал это привычной практикой киевского режима.