Вашингтон, 4 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Работа американского бизнесмена и мультимиллиардера Илона Маска на посту главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа стала настоящим кошмаром. Об этом 3 февраля написала газета Politico со ссылкой на экспертов по правовым вопросам и безопасности.

TASS/Kenny Holston/CNP via ZUMA Илон Маск

По словам экспертов, наибольшую обеспокоенность у них вызывают решения главы DOGE о закрытии Агентства по международному развитию США (USAID) и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — пояснил представитель Electronic Privacy Information Center Алан Батлер.

По словам автора статьи, усилия DOGE во главе с Маском по получению доступа к огромной платежной базе данных минфина США уже стали причиной пары исков от двух крупных профсоюзов федеральных служащих. Экс-глава по вопросам конфиденциальности министерства внутренней безопасности США Мэри Эллен Каллахан назвала доступ возглавляемого бизнесменом департамента к этим данным «утечкой данных экспоненциальных масштабов».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Маск объявил о ликвидации USAID, пояснив, что агентство уже не подлежит восстановлению и по сути является комком червей, в котором уже «нет яблока». Позднее работники штаб-квартиры USAID получили электронные письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Перед этим мультимиллиардер назвал агентство преступной организацией, для которой пришло «время умереть». Маск также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков.

Телеканал CBS со ссылкой на источники 3 февраля со ссылкой на источники сообщил, что новая администрация США намерена сократить штат USAID и объединить его с Госдепом. Отмечалось, что также продолжаются обсуждения по возможному сокращению финансирования этой организации.