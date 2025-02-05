Вашингтон, 5 февраля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил новый статус в своём аккаунте в соцсети X. Он назвал себя «технической поддержкой Белого дома».

X.com

Газета Politico отмечает, что смена статуса в профиле произошла на фоне критики Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей, недовольных действиями DOGE по закрытию различных государственных учреждений и программ.

В декабре Маск поменял свой статус в X на «Кекиус Максимус» и установил в качестве фото профиля изображение популярного интернет-мема «Лягушонок Пепе».

Как ранее передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg сообщило, что группа сотрудников DOGE добилась доступа в хранилище секретных документов Агентства США по международному развитию (USAID). Они потребовали доступ к различным кабинетам, в числе которых была и защищённая комната с конфиденциальной документацией. Там они нашли некоторые из самых секретных документов USAID и информацию о персонале.

3 февраля газета Politico заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение о закрытии USAID и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

В феврале DOGE также выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Кроме того, высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.

20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Название министерства стало отсылкой к Dogecoin — криптовалюте, сторонником которой является бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.