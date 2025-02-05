Вашингтон, 5 февраля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Практику государственного финансирования СМИ назвал растратой средств налогоплательщиков американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск 5 февраля в соцсети X.

ROPI via ZUMA Press/TASS

Бизнесмен ответил на сообщения о том, что американское правительство выделяет деньги на финансирование СМИ, о том, что миллионы долларов уходят на оплату подписок на новостные материалы Associated Press (AP).

«Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!» — пояснил Маск.

Незадолго до этого Маск ответил на публикацию пользователя соцсети X о том, что средства, полученные от налогоплательщиков, направляются американскому изданию Politico. Миллиардер указал, что многим СМИ предстоит «загадочное падение доходов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск установил новый статус в своём аккаунте в соцсети X. Он назвал себя «технической поддержкой Белого дома».

3 февраля газета Politico заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение о закрытии USAID и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

В феврале ведомство DOGE также выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Кроме того, высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.

20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Название министерства стало отсылкой к Dogecoin — криптовалюте, сторонником которой является бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.