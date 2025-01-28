Дамаск, 29 января, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Межведомственная делегация России провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Почти трёхчасовая встреча в целом прошла конструктивно, заявил 28 января журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Вёл беседу в основном глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа, в переговорах также участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, присутствовал и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмеда аш-Шараа, и наша межведомственная делегация… Хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация (в стране. — Прим. ред.)», — отметил российский дипломат.

По словам Богданова, стороны обсудили торгово-экономические связи, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. В ходе переговоров российская делегация подчеркнула традиционно дружественный характер отношений со времён обретения Сирией независимости после Второй мировой войны. Кроме того, россиян с сирийским народом связывают узы дружбы и сотрудничества, добавил замглавы МИД.

Также на встрече Россия призвала к решению проблемных вопросов в Сирии путём диалога с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп. Такого рода работу нужно строить на принципах национального согласия, поскольку это является залогом сохранения единства и территориальной целостности республики, заключил Богданов, пожелав сирийскому народу процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. 10 декабря 2024 года Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.