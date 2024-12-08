Москва, 8 декабря, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад и его семья прибыли в Москву, РФ предоставила им убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в Кремле.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Башар Асад

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — рассказал собеседник агентства.

В СМИ ранее появилось несколько версий того, где находится Асад. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали отметил, что общался с ним в последний раз вечером 7 декабря. Главы МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Сирии может быть за пределами страны. Агентство Reuters выступило с утверждением, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он.

МИД РФ сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска.

Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.