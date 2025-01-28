Астана, 28 января, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Ядерный кластер будет создан в Казахстане. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев 28 января на расширенном заседании правительства.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава государства поручил кабинету министров совместно с госфондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. В частности, определить наиболее подходящие места для строительства АЭС.

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что без атомных станций поступательное развитие республики окажется под вопросом, так как энергия выступает движущей силой всей экономики.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября 2024 года в Казахстане прошёл референдум о строительстве АЭС, явка составила 63,66%. Большинство участников референдума — 71,12% — утвердительно ответили на вопрос, вынесенный на голосование: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Министерство энергетики Казахстана считает подходящим местом для атомной станции район в Алма-Атинской области недалеко от озера Балхаш. Токаев заявлял, что строить и вводить АЭС в эксплуатацию должен международный консорциум.