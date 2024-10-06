Астана, 6 октября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. В случае одобрения гражданами Казахстана на референдуме проекта возведения в республике атомной электростанции (АЭС), строить и вводить её в эксплуатацию должен международный консорциум. Об этом 6 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, вопрос о строительстве АЭС в республике является непростым, а потому правительству Казахстана нужно провести его анализ и соответствующие переговоры.

«Но моё личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну, а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал Токаев в беседе с журналистами.

Казахстанский лидер добавил, что власти республики исполнят волю её жителей, которую те выскажут в ходе референдума.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября в Казахстане начался референдум о строительстве в стране АЭС. Вынесенный на референдум вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Токаев 2 сентября в ежегодном послании народу Казахстана заявил, что развитие атомной энергетики отвечает потребностям республики в надёжных источниках энергии на фоне нарастания в ней энергодефицита. Казахстанский президент отметил, что возведение АЭС входит в сферу долгосрочных национальных интересов государства.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 17 сентября заявил, что его агентство готово поддержать Астану в ходе проведения референдума о строительстве АЭС. Он отметил, что результаты последнего будут иметь решающее значение для будущего развития ядерной энергетики в Казахстане.

В феврале 2023 года глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник отмечал, что российская сторона готова сотрудничать по строительству АЭС с Казахстаном в любом удобном для Астаны формате. Он добавлял, что стороны ведут согласование параметров и финансовой модели проекта.