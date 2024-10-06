Астана, 6 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. В Казахстане 6 октября стартовал референдум о строительстве в стране атомной электростанции. Соответствующий указ президента республики Касым-Жомарта Токаева опубликован на официальном сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Проект АЭС

Вынесенный на референдум вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Обязанности в вопросах организации и проведения референдума выполняют Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан и территориальные и участковые избирательные комиссии.

2 сентября Токаев в ходе ежегодного послания народу подчеркнул, что развитие атомной энергетики соответствует потребностям страны в надёжных источниках энергии в условиях нарастания глобального энергодефицита. По его словам, строительство АЭС входит в сферу долгосрочных национальных интересов Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности поддержать власти Казахстана в период проведения референдума о строительство АЭС. По словам Гросси, результаты референдума будут иметь решающее значение для будущего развития ядерной энергетики в республике.

Ранее глава третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник заявил, что РФ готова сотрудничать с Казахстаном по строительству атомной электростанции в республике в любом удобном для властей страны формате, включая многостороннюю кооперацию.