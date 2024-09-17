Астана, 17 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать власти Казахстана в период проведения в республике референдума по вопросу о строительстве АЭС, который запланирован на 6 октября. Об этом 17 сентября заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

POOL/Global Look Press

«МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия», — привело его слова минэнерго Казахстана в своём Telegram-канале.

По информации казахстанского ведомства, глава МАГАТЭ также указал на значимость предстоящего референдума, назвав его результаты решающими для будущего развития ядерной энергетики в республике.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 202 года глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков заявил, что ведомство не определилось, по какой технологии нужно строить АЭС в республике. По его словам, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны каждого варианта, а также процессов по их реализации. Будет учитываться опыт не только «Росатома», добавил он.

Глава казахстанского минэнерго в феврале отмечал, что строительство АЭС является самым перспективным решением из-за возможного дефицита электроэнергии в Казахстане в дальнейшем. По его словам, АЭС планируется возвести возле озера Балхаш.