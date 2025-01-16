Реутов, Московская область, 16 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение подростку из подмосковного Реутова, планировавшему совершить нападение на школу, сообщила в четверг, 16 января, пресс-служба управления СК по региону.

ГСУ СК России по Московской области

Суд 16 января изберёт меру пресечения обвиняемому, сказано в сообщении.

«16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ)», — отметила пресс-служба.

В сентябре 2023 года обвиняемый вступил в подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, занимался пропагандой её деятельности, принимал участие в обсуждениях о совершении терактов, сказано в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941701" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Реутове 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления террористической направленности

ФСБ выявила противоправную деятельность обвиняемого, благодаря совместной работе двух ведомств он был задержан, отметила также пресс-служба СК.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «112» ранее сообщил, что 16-летний десятиклассник из Реутова задержан за подготовку нападения на школу. Подросток на протяжении четырёх месяцев состоял в запрещённых сообществах в интернете, изучал нападения на школы и пропагандировал насилие. В переписках в соцсетях он также описывал намерения расправиться с учениками. При задержании у подозреваемого были найдены ножи, отмечалось в сообщении.

По факту предотвращённой попытки нападения на школу в Реутове возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области. Во всех общеобразовательных учреждениях региона были усилены меры безопасности.