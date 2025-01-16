Реутов, Московская область, 16 января, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Меры антитеррористической безопасности усилены во всех образовательных организациях Московской области после инцидента в Реутове. Об этом 16 января сообщили в министерстве образования региона ТАСС.

Алексей Сазонов/РИА Новости

По факту предотвращения нападения на школу возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, сказал собеседник агентства.

«Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — добавил представитель министерства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Реутове задержали подростка, готовившего нападение на школу. По данным правоохранителей, ученик 10-го класса в течение четырёх месяцев состоял в запрещённых интернет-сообществах и изучал нападения на учебные учреждения. Юноша, которому 16 лет, активно пропагандировал насильственные методы, в том числе рассказывал в переписках о том, как хочет расправиться с другими учащимися.

При задержании у школьника нашли ножи. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ об участии в террористической организации, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.