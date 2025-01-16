Реутов, Московская область, 16 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. По факту предотвращённой попытки нападения на школу в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело.

Во всех общеобразовательных учреждениях региона были усилены меры безопасности.

«Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — сообщила ТАСС пресс-служба министерства образования региона.

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