Уголовное дело возбудили из-за попытки подростка напасть на школу в Реутове
Реутов, Московская область, 16 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. По факту предотвращённой попытки нападения на школу в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело.
Во всех общеобразовательных учреждениях региона были усилены меры безопасности.
«Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — сообщила ТАСС пресс-служба министерства образования региона.
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