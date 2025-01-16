Реутов, Московская область, 16 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. В Московской области подросток готовил нападение на школу. В настоящее время он задержан. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «112».

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным правоохранительных органов, десятиклассник из Реутова в течение четырёх месяцев состоял в запрещённых сообществах в интернете, где изучал нападения на учебные учреждения. Также 16-летний учащийся активно пропагандировал насильственные методы. В переписках он описывал свои намерения расправиться с учениками.

При задержании у него обнаружили ножи. Подростку предъявляли обвинение в участии в террористической организации. Эта статья УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 января подросток совершил нападение на одну из школ Курска. Он разбил молотком стёкла припаркованного рядом с учебным учреждением автомобиля, а потом прошёл в здание школы, где повредил стёкла входной двери, после чего скрылся.

Убегая, подросток оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. По предварительным данным, он планировал устроить пожар.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение по статье о покушении на теракт. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время он находится под стражей.