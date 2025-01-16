Москва, 16 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Позиция России по регулированию на Украине известна всем и чётко ясна, заявил журналистам 16 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее её сформулировал президент РФ Владимир Путин. Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова кандидата на пост госсекретаря США Марка Рубио, указавшего на то, что на «уступки» должны будут пойти как Киев, так и Москва.

«Эта позиция была сформулирована в июне месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед МИД. Эта наша позиция последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что ему нечего добавить по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. По его словам, Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Президент напомнил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года.