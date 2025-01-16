Вашингтон, 16 января, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Мировое господство в развитии искусственного интеллекта (ИИ) должно быть у США, а не у Китая. Об этом 15 января заявил американский президент Джо Байден.

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«Сейчас как никогда важно, чтобы люди управляли, и как страна свободы Америка, а не Китай, должна стать мировым лидером в развитии ИИ», — отметил глава Белого дома в своём прощальном обращении к нации.

Также он считает, что США опередили Китай в конкурентной борьбе. По словам Байдена, только по истечении времени придёт осознание всех достижений, достигнутых за годы его правления.

Как сообщало ИА Регнум, Россию необходимо сделать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту в декабре 2024 года. Он указал на колоссальные успехи в развитии ИИ. Темпы развития технологий искусственного интеллекта свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, отметил Путин.

Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в сфере ИИ. Также российский лидер поручил кабмину обеспечить поддержку регионов по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного управления.