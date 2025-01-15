Вашингтон, 15 января, 2025, 22:57 — ИА Регнум. Достигнутое соглашение между Израилем и движением ХАМАС содержит три фазы, позволяющие прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить заложников и доставить гумпомощь жителям анклава. Об этом 15 января заявил президент США Джо Байден.

Global Look Press

«Это соглашение остановит боевые действия в Газе, обеспечит срочную гуманитарную помощь палестинским мирным жителям и воссоединит заложников с их семьями после более чем 15 месяцев плена», — уточнил американский лидер в ходе специального обращения.

По словам Байдена, достижение соглашения стало возможным благодаря активной дипломатии США, Египта, Катара и изменениям в региональной обстановке.

Глава Белого дома выразил надежду на скорое начало работы по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он заверил, что США продолжат усилия по возвращению всех своих граждан домой.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подтвердил, что в ходе переговоров между Израилем и движением ХАМАС, при посредничестве Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января. В рамках соглашения Израиль освободит 33 палестинских заложников, включая гражданских и военных женщин. В ответ на это из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключённые.

Израильская армия 15 января официально объявила о начале подготовки к приёму заложников из сектора Газа, которые в ближайшее время должны быть освобождены.