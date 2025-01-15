Рига, 15 января, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Смерть бывшего супруга певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы может носить криминальный характер. Такую версию не исключили эксперты, сообщил Telegram-канал Mash.

Bulkin Sergey/Global Look Press Янис Тимма

Как рассказал друг погибшего Марк Пугачёв, самоубийство спортсмена могло быть подстроено. По его словам, судебно-медицинские экспертизы по делу о гибели Тиммы в Москве, проведённые российскими и латвийскими специалистами, выявили несоответствия.

«Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено», ― сказал Пугачёв во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пугачёв также призвал дождаться окончания расследования.

Также друзья рассказали, что ранее Седокова убедила Тимму переписать на неё минимум четыре квартиры, на случай, если у них будут суды по алиментам.

Как сообщало ИА Регнум, о гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря баскетболист безуспешно пытался встретиться с бывшей супругой Анной Седоковой и поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в 3 км от дома певицы, где его позже обнаружили мёртвым. Рядом с телом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.

Прощание с Тиммой прошло на родине спортсмена, в Риге. Седокова на похороны не приехала, в этот момент она находилась в больнице.

Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста Тиммы. Друзья покойного и его первая жена Сана Оши обвинили Седокову в доведении спортсмена до суицида. СК в Москве проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», однако никаких обвинений певице не предъявили.