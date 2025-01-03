Москва, 4 января, 2025, 01:44 — ИА Регнум. Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста Яниса Тиммы, экс-супруга российской певицы Анны Седоковой. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Юрий Ядров Анна Седокова

Друзья покойного и его первая жена Сана Оши обвиняют Седокову в доведении спортсмена до суицида. СК в Москве проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», однако, никаких обвинений певице не предъявили.

В соцсетях и пабликах не утихают обсуждения трагедии. Близкие Яниса Тиммы утверждают, что в его самоубийстве есть виновные, которых надо наказать.

В частности, один из друзей Яниса Марк Пугачев публично заявил, что в Латвии уже начались разбирательства по делу баскетболиста. Он собирается дать показания против Седоковой, которая якобы устроила заказное убийство из-за четырёх московских квартир, которые бывший муж купил за 180 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Анна Седокова на момент похорон Тиммы ещё находилась в больнице. Она призналась бывшему мужу в любви и добавила, что участвует в организации его похорон вместе с сестрой и матерью спортсмена.

О гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с Анной Седоковой, желая поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Тело 32-летнего Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить.