Рига, 27 декабря, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой, экс-супругом певицы Анны Седоковой, прошло на родине спортсмена, в Риге. Об этом 27 декабря сообщают «Известия».

IMAGO/Artur Stabulnieks/Global Look Press Янис Тимма

Траурная церемония состоялась в здании крематория. Почтить память Тиммы пришло много людей: друзья, близкие, поклонники. Присутствовали родители спортсмена и его первая жена Сана Оши. Певица Седокова на церемонию не приехала.

Отец баскетболиста Райтис Тимма рассказал журналистам о своей любви к сыну и хорошем отношении к баскетболисту как в Латвии, так и в России.

«Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все», — рассказал отец спортсмена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказала певица Анна Седокова, она ещё находится в больнице после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Седокова призналась бывшему мужу в любви и добавила, что участвует в организации его похорон вместе с сестрой и матерью спортсмена.

Сестра Лелде Жандецка 25 декабря сообщила в соцсетях, что тело Тиммы доставили в Латвию, прощание со спортсменом пройдёт 27 декабря в Рижском крематории.

О гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с бывшей женой Анной Седоковой, желая поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии. Друг баскетболиста Гатис Лининьш обращался за финансовой помощью для перевозки тела Тиммы в Латвию, так как у его близких не было на это средств.