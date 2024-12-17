Москва, 17 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, обнаружили в хостеле, расположенном в 3 км от дома Седоковой, сообщил 17 декабря Telegram-канал Shot.

Александр Щербак/ТАСС

По некоторым данным, днём ранее Тимма пытался встретиться с Седоковой, чтобы поздравить её с днём рождения, но не смог этого сделать. Он отправился в хостел, где решил покончить с собой, сказано в сообщении.

Спортсмен тяжело переживал развод с Седоковой и находился в депрессии, отметили авторы. Рядом с телом Тиммы был найден телефон, на экране которого он написал «Наберите Анне» и оставил номер телефона певицы, сказано в сообщении.

Хостел в настоящее время закрыт, а по телефону его сотрудники отвечают, что свободных номеров нет, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, тело Тиммы было найдено утром 17 декабря в Москве. В правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стал суицид на фоне депрессии.

В последнем сообщении, оставленном в социальных сетях, баскетболист поздравил Седокову с днём рождения. 16 декабря ей исполнилось 42 года.

Певица после появления сообщений о самоубийстве бывшего мужа опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что пытается оградить своего ребёнка от информации о смерти Тиммы.

Певица и спортсмен долгое время не жили вместе. Тимма выступал в США, Седокова работала в Москве. Баскетболист пытался сохранить семью, но в декабре состоялся развод. Его причины не афишировались.

В соцсетях Седокова ранее сообщала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.