Москва, 17 декабря, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с собой в Москве, страдал от депрессии. Об этом 17 декабря сообщил телеканалу RT источник в правоохранительных органах.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Янис Тимма и Анна Седокова

«Спортсмен свёл счёты с жизнью в хостеле, где он проживал. Никаких предсмертных записок он не оставил», — говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

В последнем сообщении, оставленном в социальных сетях, баскетболист поздравил с днём рождения бывшую жену певицу Анну Седокову. 16 декабря ей исполнилось 42 года.

Как сообщало ИА Регнум, тело 32-летнего Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Певица и спортсмен долгое время не жили вместе. Тимма выступал в США за один из местных клубов, Седокова работала в Москве. Баскетболист пытался сохранить семью, но в декабре состоялся развод. Его причины не афишировались.

В соцсетях Седокова писала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.