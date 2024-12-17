Москва, 17 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла на связь после новостей о самоубийстве её бывшего мужа. Видео-обращение певица опубликовала в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Янис Тимма и Анна Седокова

17 декабря в Москве было найдено тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой. В правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стал суицид на фоне депрессии.

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребёнок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», — со слезами на глазах заявила Седокова в видео.

Певица также отметила, что её задачей является спасти своего ребёнка от всей этой информации, поэтому призвала пользователей соцсети не делиться данной публикацией.

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Певица и спортсмен долгое время не жили вместе. Тимма выступал в зарубежных клубах, Седокова работала в Москве. Баскетболист пытался сохранить семью, но в декабре состоялся развод. Его причины не афишировались. В соцсетях Седокова писала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.

Как передавало ИА Регнум, в последнем сообщении, оставленном в социальных сетях, баскетболист поздравил Седокову с днём рождения. 16 декабря ей исполнилось 42 года.

Рядом с телом Тиммы лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить.