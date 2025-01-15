Москва, 15 января, 2025, 09:27 — ИА Регнум. В России пересмотрят порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Такое поручение по итогам встречи с представителями российского бизнеса дал президент РФ Владимир Путин, сообщило 15 января РБК со ссылкой на источники.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Рассмотреть этот вопрос поручено правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в срок до 1 апреля 2025 года.

Один из собеседников издания пояснил, что поручение главы государства должно быть выполнено с учётом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года. Оно касается коррупционных нарушений и процесса деприватизации. Согласно постановлению, сроков исковой давности по делам об имуществе, приобретённом в 1990-х годах в результате коррупционных нарушений, быть не должно. При этом бессрочное привлечение к ответственности не распространяется на дела, связанные с нарушениями при приватизации.

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул необходимость уточнения в законодательстве о приватизации момента начала отсчёта 10-летнего срока исковой давности по сделкам с приватизированным имуществом. По его словам, началом должен считаться момент перехода прав собственности.

«Вот тогда у нас будет чёткое понимание для судов, в том числе с какого момента отсчёт. Буквально техническая поправка», — отметил в беседе с изданием Шохин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 22 июня 2024 года подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Законопроект был разработан по инициативе Русской православной церкви. Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, все сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершённые с 2010 года, суд может признать недействительными. По его словам, главная цель законопроекта — защита религиозного имущества от внешнего посягательства.

Конституционный суд России 31 октября прошлого года постановил, что к делам прокуратуры, связанным с обращением в собственность государства нажитого коррупционным путём имущества, нельзя применить общие сроки.