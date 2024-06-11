Москва, 11 июня, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 11 июня приняли во втором и окончательном третьем чтении закон, вводящий запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Проект разработали по инициативе Русской православной церкви, сообщается в базе документов нижней палаты Федерального собрания.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Этот закон вступил в силу 30 ноября 2010 года.

Все сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершённые с 2010 года, по решению суда могут признать недействительными по каждому конкретному объекту. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, один из авторов законопроекта Сергей Гаврилов.

Он отметил, что основная задача нововведения — защита религиозного имущества от внешнего посягательства.

«Всё религиозное имущество — от соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению», — заявил Гаврилов.

В настоящее время законодательство фактически допускает продажу религиозного имущества частному собственнику государством или органом местного самоуправления. Собственник имеет право перепрофилировать объект для использования в несовместимых с религиозным назначением в целях. В итоге храм могут использовать как ресторан или клуб, а это может повлечь оскорбление чувств верующих.

Гаврилов 29 мая сообщил, что разработанный по инициативе РПЦ и рассмотренный в первом чтении законопроект поддержали представителями традиционных конфессий.

Президент Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозными организациями. Религиозные организации получили право использования принадлежащего государству имущества религиозного назначения, даже если его не могут передать в их собственность.

Это касалось движимого имущества, в том числе предметов убранства культовых зданий, и строений, построенные в том числе для богослужений, обрядов и церемоний, молитв, собраний, обучения, проживания паломников.