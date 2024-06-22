Москва, 22 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, сообщила 22 июня пресс-служба Кремля.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Закон был принят Госдумой 11 июня и одобрен Советом Федерации 19 июня.

«В Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» вносятся изменения, в соответствии с которыми устанавливается запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», — отмечается в справке Государственно-правового управления.

Как передавало ИА Регнум, законопроект был разработан по инициативе Русской православной церкви.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Этот закон вступил в силу 30 ноября 2010 года.

Все сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершённые с 2010 года, по решению суда могут признать недействительными, пояснил ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Главная цель законопроекта — защита религиозного имущества от внешнего посягательства, отмечал Гаврилов.

Путин в июле 2021 года подписал закон, уточняющий порядок использования имущества религиозными организациями. Эти организации получили право использования принадлежащего государству имущества религиозного назначения, даже если его не могут передать в их собственность.