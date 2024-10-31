Москва, 31 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Конституционный суд России постановил, что к делам прокуратуры, связанным с обращением в собственность государства нажитого коррупционным путём имущества, нельзя применить общие сроки. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе КС РФ.

Алексей Даничев/РИА Новости

Отмечается, что применение существующих сроков исковой давности и правил их течения к антикоррупционным искам порождает ряд негативных последствий, несовместимых с принципами правового государства.

«В частности, исковая давность может восприниматься гражданами как отказ государства от защиты конституционного строя и демократии по истечении некоторого времени и освобождение коррупционера от последствий с сохранением его имущественного положения», — сообщили в суде.

При установлении соответствующих сроков законодателю необходимо учитывать позицию КС, согласно которой такой срок должен существенно превышать уже установленные — три года и 10 лет. Необходимо предусмотреть специальные правила их течения.

КС РФ особо подчеркнул, что решение о неприменении сроков давности касается исков прокуратуры исключительно по антикоррупционным делам.

Если речь идёт об исках прокуроров, связанных с передачей имущества публично-правовым образованиям или с признанием их права на имущество, в том числе основанном на нарушении порядка приватизации, мера об отмене сроков давности действовать не будет.

КС РФ 8 октября 2024 года рассмотрел запрос Краснодарского краевого суда о возможности отмены срока давности в делах о взыскании в собственность государства имущества по коррупционным делам.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников неподтверждённое легальными доходами имущество на сумму свыше 250 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в марте на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.