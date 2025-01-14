Москва, 15 января, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Точка в версиях и причинах смерти баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, ещё не поставлена. Об этом заявили друзья и родственники покойного, говоря о том, что судмедэкспертиза в Латвии допустила криминальную версию. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Global Look Press Янис Тимма

«Самоубийство Яниса Тиммы могло быть подстроено. Об этом говорят предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии», — цитируют авторы друзей Тиммы.

По мнению друга Марка Пугачёва, латвийские специалисты нашли расхождения, нестыковки с заключением российских экспертов. Он подчеркнул, что делать окончательные утверждения пока рано, так как итоговых результатов экспертизы ещё нет.

Родственники Яниса Тиммы намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, несмотря на итоги экспертизы. Они требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее.

Также друзья рассказали, что ранее Седокова убедила Тимму переписать на неё минимум четыре квартиры, на случай если у него будут суды по алиментам с бывшей супругой.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет Латвии 3 января возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Друзья покойного и его первая жена Сана Оши обвиняют Анну Седокову в доведении спортсмена до суицида. СК в Москве проводил проверку по статье «Доведение до самоубийства», однако никаких обвинений певице не предъявили.

О гибели Тиммы стало известно 17 декабря. По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с Анной Седоковой и поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, где и нашли его мёртвым. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии.

Тело 32-летнего Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Прощание с Тиммой прошло на родине спортсмена, в Риге. Седокова на похороны не приехала, в этот момент находилась в больнице.