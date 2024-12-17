Москва, 17 декабря, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Экс-супруг певицы, телеведущей Анны Седоковой найден 17 декабря мёртвым в Москве. По предварительной версии, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы мог стать суицид. Об этом сообщил источник 112.

Янис Тимма

Накануне, 16 декабря, Седокова отметила 42-летие. По информации СМИ, её в этот день нежно и тепло поздравил бывший муж Янис.

Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Седокова и Тимма уже долгое время не жили вместе, баскетболист — в Америке, где играл за местный клуб, а певица — в Москве. Мужчина пытался сохранить семью, часто прилетал, но ситуация в лучшую сторону не изменилась. Причины развода не афишировались.

В соцсетях Анна писала, что у них с Янисом остались дружеские чувства, отношения называла «счастливыми, но очень сложными».

Всего у Седоковой было три мужа, она воспитывает троих детей.