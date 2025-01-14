Энгельс, Саратовская область, 14 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня введён в связи с пожаром на одном из предприятий в городе Энгельс. Об этом сообщил 14 января глава Саратовской области Роман Бусаргин.

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«Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на заседании оперативного штаба обсудил текущую обстановку со специалистами, которые делают всё необходимое. Бусаргин отметил, что введение режима ЧС требуется для оперативного взаимодействия всех служб, а также для консолидации всех сил и средств в процессе ликвидации пожара.

Глава области добавил, что ответственным за координацию назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 7 на 8 января дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.

При его тушении погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал. В связи с пожаром в Энгельсе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 13 января открытое горение на объекте удалось ликвидировать. Губернатор также отметил, что на предприятии возникают мелкие очаги горения.

14 января Бусаргин проинформировал, что Саратовская область вновь подверглась массированной атаке дронов ВСУ. При этом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили большое количество целей. После нападения были выявлены повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.

Позднее глава региона написал, что пожарные ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии в Саратове. Он добавил, что никто в результате инцидента не пострадал.