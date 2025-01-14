Москва, 14 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что Словакия на высоком уровне примет участие в параде в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявила 14 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

«Мы, конечно, рассчитываем, что Словакия на высоком уровне будет представлена 9 мая в России на параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны и нашей общей Победе», — сказала спикер Совфеда на встрече с вице-спикерами Национального совета Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром.

Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

10 января российский лидер провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил дополнительные меры безопасности в период по подготовке и проведению празднования Дня Победы.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади. Без СССР победить фашизм бы не удалось, как и выиграть во Второй мировой войне, отметил он.

В 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры дружественных России стран.