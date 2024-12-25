Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Дорогие друзья, ждём вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — сказал он.

Глава государства также отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что военные расчёты стран — участниц содружества смогут поучаствовать в Параде Победы, который будет проходить в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 9 декабря заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер отметил, что памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия по случаю 80-летия Победы будут проходить во всех странах организации.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года на праздновании 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. Словацкий премьер подчеркнул, что без Советского Союза победить фашизм бы не удалось, как и выиграть во Второй мировой войне.