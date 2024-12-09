Москва, 9 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Россия ждёт лидеров стран ОДКБ и воинские расчёты на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая 2025 года в Москве. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, конечно же, ждём лидеров государств — членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчёты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — сказал Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

Он добавил, что памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия по случаю 80-летия Победыпройдут во всех странах ОДКБ.

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