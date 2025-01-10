Москва, 10 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин провёл 10 января совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

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«Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — отметил Путин.

Глава государства участвовал в совещании по видеосвязи. В обсуждении, в частности, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны России Андрей Белоусов, зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников.

В 2025 году исполнится 80 лет со дня победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры дружественных России стран.

В начале декабря Путин заявил, что на парад Победы приглашены лидеры стран ОДКБ и их воинские расчёты. В конце минувшего года президент России лично пригласил лидеров стран Содружестве Независимых Государств на празднование 80-летия Победы.