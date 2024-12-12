Братислава, 12 декабря, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и поприсутствовать на параде Победы на Красной площади по случаю 80-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне.

ZUZANA GOGOVA/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«В Словакии об этом (роли Советского Союза в победе над фашизмом. — Прим. ред.) знают, я считаю это (приезд в Москву. — Прим. ред.) личным долгом, ведь это будет 80-летие [освобождения Чехословакии]», — сказал он в интервью газете Folha de S. Paulo.

Фицо подчеркнул, что без СССР победить фашизм бы не удалось, как и выиграть во Второй мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Фицо заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы 9 мая в 2025 году. По словам словацкого премьера, он будет очень рад это сделать и считает приезд в российскую столицу по этому поводу честью для себя.

В начале октября глава правительства Словакии уже выражал готовность приехать в Москву. Фицо тогда подчеркнул, что его «никто не сможет остановить», если он примет такое решение, добавив, что не позволит забыть, откуда «пришла свобода».