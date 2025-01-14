Москва, 14 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Россия пока не получала от Вашингтона конкретных предложений о встрече президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 14 января, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Алексей Филиппов/РИА Новости

РФ готова к такой встрече, сказал Лавров на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться, но пока предложений не было», — заявил министр.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Трамп заявил, что Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны уже занимаются подготовкой к проведению переговоров.

Новой информации по поводу возможной встречи Путина и Трампа нет, рассказал журналистам 14 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Предметная подготовка встречи не ведётся, но политическая воля к её проведению есть, пояснил он.

Представители ряда стран, в том числе Сербии и Швейцарии, выразили готовность предоставить площадку для переговоров президентов России и США. Обсуждать вопрос о месте возможной встречи преждевременно, поскольку пока не ведётся подготовка к переговорам, отмечал Песков.