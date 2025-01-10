Флорида, США, 10 января, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним и стороны уже занимаются подготовкой к встрече, пишет агентство Reuters.

Kremlin.ru

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — приводит агентство слова Трампа.

Отмечается, что заявление избранного президента прозвучало во время его выступления перед губернаторами-республиканцами в резиденции Мар-а-Лаго.

Возможные сроки встречи избранный лидер США не привёл.

Как передавало ИА Регнум, Путин 19 декабря рассказал, что уже четыре года не говорил с Трампом, при этом он готов к таким переговорам, если этого захочет избранный глава Белого дома.

В свою очередь Трамп 7 января заявил, что знает о готовности президента РФ к переговорам, однако считает такие контакты возможными только после своего официального вхождения в должность. Он также не стал называть приблизительную дату контактов с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января сообщил, что команда Трампа не запрашивала контактов с российской стороной.