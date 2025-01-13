Песков назвал преждевременным обсуждение места встречи Путина и Трампа
Москва, 13 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Многие страны предлагают свои услуги по предоставлению площадки для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, однако предметная подготовка пока не ведётся. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», — прокомментировал он предложения определённых стран провести у себя переговоры.
Песков также уточнил, что о предметной подготовке к переговорам глав государств можно будет говорить после инаугурации Трампа и смены администрации в Вашингтоне.
Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.
12 января президент Сербии Александр Вучич предложил провести у себя в стране переговоры Путина и Трампа. Он добавил, что Сербия не только формально находится вне военных альянсов, но и в принципе вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ.
10 января Песков также заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.