Москва, 13 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Многие страны предлагают свои услуги по предоставлению площадки для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, однако предметная подготовка пока не ведётся. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», — прокомментировал он предложения определённых стран провести у себя переговоры.

Песков также уточнил, что о предметной подготовке к переговорам глав государств можно будет говорить после инаугурации Трампа и смены администрации в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

12 января президент Сербии Александр Вучич предложил провести у себя в стране переговоры Путина и Трампа. Он добавил, что Сербия не только формально находится вне военных альянсов, но и в принципе вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ.

10 января Песков также заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.